PRECAUÇÃO

Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem é interditada por risco de desabamento do teto

O isolamento do templo aconteceu após vistorias da Codesal e da Iphan

A Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica no Largo da Boa Viagem, na capital baiana, foi interditada após vistorias da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). >