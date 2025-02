RISCO

Igreja em cidade baiana ameaça desabar, e fiéis assistem missa do lado de fora

Infestação de cupins foi descoberta durante troca de forro

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 12:50

Missas são celebradas do lado de fora aos domingos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Desde dezembro do ano passado, devotos têm acompanhado as missas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade baiana de Ichu, do lado de fora do templo. Isso acontece porque a igreja, que foi fundada há mais de 90 anos, corre risco de desabamento. >

Uma infestação de cupins foi descoberta no templo durante a troca do teto. Segundo Maria Freitas, secretária da paróquia, três engenheiros destacaram os riscos da manutenção de atividades no local. Por isso, as celebrações começaram a ser realizadas ao ar livre. >

Os bancos, que antes ficavam do lado de dentro, foram transferidos para a parte de fora. "Não temos previsão exata de quando a paróquia será reaberta porque ainda estamos no processo de troca do forro", explica a secretária. Algumas missas estão sendo realizadas em outra capela da cidade de 6 mil habitantes. No domingo à noite, as celebrações ocorrem no lado de fora da paróquia. >

Parte do teto já foi retirado e será substituído por uma estrutura de metal. O custo total da obra deve ser de R$ 150 mil. A paróquia recebe doações de fiéis. A reportagem não conseguiu contatar a prefeitura de Ichu. >

Desabamento em Salvador

Na última quarta-feira (5), parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, desabou, deixando uma pessoa morta e outras cinco feridas. A igreja era aberta para visitação e interesse de muitos turistas. A entrada custa R$ 10. Segundo guias que estavam no local, no momento do acidente, houve um estrondo que assustou quem passava pela região. >

Ao todo, seis pessoas foram feridas. Uma delas, a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu no local. A Polícia Federal (PF) não descarta responsabilização criminal pela morte da jovem. >