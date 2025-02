SALVADOR

MPF recomenda medidas emergenciais após desabamento de igreja no Pelourinho

Iphan e Ordem Primeira de São Francisco devem realizar vistoria técnica, escoramento e triagem dos destroços

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu, nesta quinta-feira (7), recomendação à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia e à Ordem Primeira de São Francisco para a adoção de medidas emergenciais após o desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Centro Histórico de Salvador. >