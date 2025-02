SALVADOR

Após desabamento de igreja no Pelourinho, guias turísticos organizam protesto nesta terça

Ação tem o objetivo de ressaltar a importância da preservação do patrimônio histórico.

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 21:35

Igreja de São Francisco Crédito: Reprodução

O Sindicato de Guias de Turismo do Estado da Bahia (Singtur-BA) vai realizar uma manifestação na próxima terça-feira (11) no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. A manifestação começa às 11h e tem o objetivo de ressaltar "a importância do respeito e preservação do patrimônio histórico". >

Segundo a guia turística, Ana Lavigne, o protesto foi motivado pelo desabamento do forro da Igreja de São Francisco de Assis, na última quarta-feira (5). O incidente resultou na morte da visitante paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas. >

“O que ocorreu é inadmissível. Frequentávamos quase que diariamente a ‘Igreja de Ouro’. Viemos exigir ações efetivas aos órgãos públicos como um todo, em todas as esferas, bem como do dono do patrimônio, de forma a previnir, preservar e definir responsabilidades”, disse. >

Ana também conta que a manifestação visa chamar a atenção para outras casas que estariam com problemas de manutenção. “O ocorrido na Igreja de São Francisco foi o estopim para o início da nossa manifestação. Não é só a Igreja de São Francisco, tem inúmeros imóveis em péssimas condições de manutenção, como a Igreja de São Miguel", finalizou.>

Relembre o caso

Na última quarta-feira (5), parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, desabou, deixando uma pessoa morta e outras cinco feridas. A igreja era aberta para visitação e interesse de muitos turistas. A entrada custa R$ 10. Segundo guias que estavam no local, no momento do acidente, houve um estrondo que assustou quem passava pela região. >

Ao todo, seis pessoas foram feridas. Uma delas, a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu no local. A Polícia Federal (PF) não descarta responsabilização criminal pela morte da jovem.>

Dilatações no forro do teto já tinham sido notadas por religiosos e visitantes. Uma vistoria seria realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na semana passada, mas o desabamento aconteceu um dia antes.>