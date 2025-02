SALVADOR

Iphan anuncia obras emergenciais na Igreja de São Francisco de Assis

Ainda não há previsão de início para o trabalho



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 22:00

Igreja de São Francisco de Assis foi interditada Crédito: Divulgação Ascom-PCBA/ Milena Brito

Dois dias após o desabamento de parte do forro da nave central da Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) anunciou que o prédio passará por obras emergenciais. A confirmação foi dada nesta sexta-feira (7). O acidente deixou cinco pessoas feridas e a turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morta, na última quarta-feira (5).>

Segundo o órgão, vinculado ao Ministério da Cultura (MinC), a contratação de obras emergenciais será por meio de dispensa de licitação. Os trabalhos na chamada Igreja de Ouro englobarão o escoramento, a estabilização, o acesso e segurança do monumento e dos trabalhadores envolvidos nos trabalhos. Na manhã desta sexta-feira, o Ministério Público Federal (MPF) havia recomendado que o Iphan e a Ordem Primeira de São Francisco adotassem medidas emergenciais após o desabamento de parte do teto da Igreja.>

O presidente do Iphan, Leandro Grass, foi para o local na quarta-feira para visitas técnicas. Na quinta-feira (6), acompanhado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, se reuniram com integrantes da força-tarefa composta por equipes técnicas do Iphan, de órgãos responsáveis pelo patrimônio estadual e municipal, e integrantes da Defesa Civil, da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Federal.>

“Estamos contratando uma obra emergencial para o escoramento da igreja, para a estabilização do imóvel, a limpeza do local e a retirada de todos os materiais que desabaram para que sejam também analisados e possam subsidiar as intervenções futuras”, informou o presidente do Iphan.>

À Agência Brasil, o Iphan confirmou que não há previsão de quando a restauração começará. “É necessário que se concluam todas as perícias, seja feita a retirada dos escombros, se ateste a segurança para que seja possível entrar no local e começarem, assim, os trabalhos de reparo”, explicou o Iphan.>

Após a restauração, também não há estimativa de quando o ponto turístico será reaberto ao público frequentador do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.>

Para uma segunda fase das providências, Grass adianta que estão sendo realizados o diagnóstico, a triagem, catalogação, higienização, proteção e armazenagem das estruturas e bens artísticos que serão restaurados e remontados. “Internamente, no Iphan, estamos apurando e levantando todos os documentos e comunicações desses últimos 80 anos. Desde que a igreja foi tombada, em 1938, o instituto acompanha a Igreja de São Francisco”, disse.>