TRAGÉDIA

Familiares de turista morta em desabamento de igreja chegam a Salvador

Os parentes de Giulia Righetto foram conduzidos ao IML para reconhecimento do corpo

Os familiares de Giulia Panchoni Righetto, turista que morreu no desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco , no Pelourinho, na quarta-feira (5), chegaram a Salvador nesta quinta-feira (6). >

Eles foram recebidos por agentes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e por uma equipe do Departamento de Gestão de Pessoas, Saúde e Valorização Profissional (DPSV), composta por uma enfermeira e um psicólogo, além de um representante do Corpo de Bombeiros. >

Como a Igreja de São Francisco é um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as diligências investigativas serão conduzidas em conjunto com a esfera federal para esclarecer as causas do acidente. >