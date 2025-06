'BICHA NOJENTA'

Jornalista presa por homofobia em shopping foi apresentadora na Globo

Ela alega que foi chamada de "velha, doente" por grupo antes de xingar arquiteto

A jornalista detida por homofobia em São Paulo, no sábado (14), tem passagens pela EPTV, afiliada da TV Globo em Campinas, além da TV Cultura, Record, RIT TV e Globo São Paulo, entre outras. Segundo as redes sociais, Adriana Ramos, 61 anos, atualmente trabalha com assessoria de imprensa. >