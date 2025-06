COM O NOME SUJO

Mutirão vai oferecer até 97% de desconto para endividados renegociarem dívidas

Ação conjunta entre Serasa e mais de 50 bancos visa reduzir inadimplência de quase 5 milhões de baianos

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:14

Feirão Serasa Limpa Nome Crédito: Serasa Divulgação

Os moradores da Bahia terão uma oportunidade para renegociar dívidas bancárias com condições especiais a partir desta segunda-feira (16). Em parceria com mais de 50 instituições financeiras, a Serasa lança um mutirão emergencial voltado exclusivamente para débitos com bancos, oferecendo descontos que chegam até 97%. A ação vai até 30 de junho, e a Bahia dispõe de quase 24 milhões de ofertas específicas. No estado, o cenário é crítico: há 4.849.655 inadimplentes, dos quais quase metade (2.326.598) possuem pendências bancárias. >

O levantamento também revela que 848.670 baianos têm exclusivamente dívidas com bancos. Ao todo, essas pendências correspondem a 4.210.431 débitos, parte de um universo maior de mais de 14 milhões de dívidas diversas acumuladas pelos baianos. A nível nacional, 35 milhões de brasileiros estão negativados apenas em bancos, totalizando 65 milhões de dívidas bancárias. Para traduzir o perfil do endividamento bancário, a Serasa realizou um levantamento com 921 credores de bancos. >

O recorte da pesquisa confirma que o cartão de crédito é uma dificuldade nacional, mencionado por 69% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os empréstimos pessoais (56%) e o uso do cheque especial ou limite da conta corrente (31%). As principais justificativas para não honrar os compromissos bancários são a perda de renda ou o desemprego, seguidas pela necessidade de realização de gastos inesperados com questões de saúde ou acidentes e a desorganização financeira. De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados revelam que já tentaram negociar diretamente com o banco, mas não conseguiram. >

“Nos unimos a mais de 50 grandes bancos justamente para conectar os 35 milhões de brasileiros endividados ao setor bancário, atuando como um elo na negociação”, explica Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira. “Até 30 de junho, nosso site e aplicativo trazem 400 milhões de ofertas de bancos com descontos que chegam a 97%. Está mais fácil se livrar destas dívidas”, diz a diretora da Serasa.>