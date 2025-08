JÁ ESTÁ VALENDO

ACM Neto critica ausências de medidas do governo Jerônimo contra tarifaço: ‘Só tem conversa’

Outros estados, como São Paulo e Goiás, já anunciaram ações de auxílio a empresas afetadas

O vice-presidente da União Brasil ACM Neto comentou nesta quarta-feira (6) os impactos do tarifaço de Donald Trump aos produtos brasileiros, que devem afetar os produtores baianos. Neto criticou a falta de atitudes concretas do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) em relação ao tema. >

"O que a gente tem visto é conversa, discurso, o governador tentando 'pongar' em alguma coisa do governo federal, que ainda também não trouxe nenhuma palavra concreta para os produtores da Bahia. E penso eu que, independentemente do que fará o governo federal, é preciso haver uma linha específica do governo do estado", avaliou. >