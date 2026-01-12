Sisu 2026: Consulte vagas liberadas e cronograma definido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:51
O Ministério da Educação (MEC) iniciou os preparativos para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A partir de agora, os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 já podem consultar a lista completa de vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior em todo o país. O painel de consulta está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e permite a busca por curso, instituição ou município.
De acordo com o cronograma oficial, o período de inscrições será aberto no dia 19 de janeiro e seguirá até o dia 22 do mesmo mês. Durante esse intervalo, os candidatos devem acessar o sistema para escolher até duas opções de curso, indicando sua ordem de preferência.O estudante deve acompanhar as atualizações diárias das notas de corte, que servem como parâmetro para monitorar as chances de aprovação e permitem a alteração das escolhas enquanto o sistema estiver aberto.
Para estar apto a concorrer, o candidato precisa ter realizado o Enem 2025 e não ter zerado a prova de redação. O MEC reforça que o sistema é restrito a estudantes que já concluíram o ensino médio, não sendo permitida a participação de "treineiros". Além disso, é importante que os candidatos fiquem atentos aos pesos atribuídos pelas universidades a cada área do conhecimento, já que a pontuação final pode variar conforme as regras específicas de cada instituição.
O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 27 de janeiro de 2026. Após a publicação da lista de aprovados, os selecionados deverão seguir as orientações das respectivas universidades para a realização da matrícula. Para aqueles que não forem convocados em nenhuma das duas opções na primeira chamada, o sistema abrirá imediatamente o prazo para manifestação de interesse na lista de espera, que continuará sendo uma ferramenta importante para o preenchimento de vagas remanescentes ao longo do semestre.