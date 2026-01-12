VEJA REQUISITOS

Colégio particular em Salvador oferece bolsas integrais para alunos da rede pública

Vagas são para Ensino Médio

Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:38

CEMJ lança iniciativa para conceder bolsas integrais a alunos da rede pública no Ensino Médio Crédito: Divulgação

O Centro Educacional Maria José (CEMJ), localizado no bairro de Pernambués, em Salvador, vai selecionar cinco estudantes da rede pública para receber bolsas integrais, com 100% de isenção das mensalidades.

A iniciativa é voltada a alunos com bom desempenho escolar que não possuem condições financeiras de estudar em uma escola particular. Segundo a instituição, o objetivo é ampliar o acesso à educação de qualidade e reconhecer o mérito acadêmico.

Segundo o diretor do CEMJ, Alan Oliveira, a proposta não se restringe ao aspecto financeiro. “A bolsa integral reconhece o esforço, a constância e o mérito desses alunos, além de reforçar que a educação pode transformar realidades”, afirmou.

O processo seletivo considera, além das notas, critérios como histórico escolar, frequência, disciplina, comprometimento com os estudos, comportamento e apoio familiar, conforme regulamento disponível no site da instituição.

Após a concessão das bolsas, os estudantes terão acompanhamento pedagógico contínuo, com monitoramento do rendimento escolar e apoio da coordenação e dos professores. A permanência no programa estará condicionada ao comprometimento do aluno com os estudos e com a proposta pedagógica do colégio.