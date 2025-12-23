Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MEC divulga cronograma do Sisu 2026 e inclui nova regra na seleção

O sistema usa a nota do Enem para selecionar estudantes para vagas em universidades e institutos públicos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:50

SISU
null Crédito: Reprodução

O Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 29/2025, que oficializa o cronograma do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, nesta terça-feira (23). O Sisu é a principal porta de entrada em cursos de graduação em instituições públicas de todo o país. 

O período de inscrições será entre 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso de forma gratuita. 

Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Isso significa que os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano.

O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição a partir de 2 de fevereiro de 2026.

Com 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes.

Leia mais

Imagem - IF Baiano abre mais de mil vagas em cursos superiores pelo Sisu; saiba como se candidatar

IF Baiano abre mais de mil vagas em cursos superiores pelo Sisu; saiba como se candidatar

Imagem - MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026

MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026

Mudanças 

A partir de 2026, o Sisu passará a considerar o resultado das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. A seleção dos candidatos terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso, desde que o participante tenha tirado nota superior a zero na redação e não tenha sido treineiro (estudante que não terminou o ensino médio e faz o exame para fins de autoavaliação).

A escolha da nota válida e mais vantajosa é feita automaticamente pelo sistema do Sisu, que considera também os pesos definidos por cada instituição para seus cursos, resultando na média ponderada com a qual o candidato concorrerá em cada opção de curso. Até este ano, podiam se inscrever apenas quem havia feito a última edição do exame.

Confira o cronograma 

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro.
  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.
  • Matrículas: a partir de 2 de fevereiro.
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de de fevereiro.

Mais recentes

Imagem - Médico morre afogado ao tentar salvar as filhas no mar

Médico morre afogado ao tentar salvar as filhas no mar
Imagem - Caiu? Nubank tem instabilidade no Pix nesta terça-feira (23)

Caiu? Nubank tem instabilidade no Pix nesta terça-feira (23)
Imagem - Policial disfarçado de "Papai Noel" prende foragido em rodoviária

Policial disfarçado de "Papai Noel" prende foragido em rodoviária

MAIS LIDAS

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
01

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Em protesto após propaganda, loja anuncia Havaianas a R$ 1
02

Em protesto após propaganda, loja anuncia Havaianas a R$ 1

Imagem - Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas
03

Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
04

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil