BRASIL

Caiu? Nubank tem instabilidade no Pix nesta terça-feira (23)

Usuários relataram dificuldades para acessar serviços no aplicativo

Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:18

Nubank registrou falhas nesta terça-feira (23) Crédito: Shutterstock

Clientes brasileiros relataram dificuldades em acessar o aplicativo do Nubank nesta terça-feira (23). O banco confirmou o problema, mas informou que voltou a operar com estabilidade durante a tarde.

O site de monitoramento Downdetector registrou mais de 600 queixas de usuários sobre o funcionamento da plataforma, até às 11h30. Entre as principais reclamações estão erros no sistema de transferências via Pix, dificuldades para realizar login e falhas no acesso ao aplicativo.

