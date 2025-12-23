Caiu? Nubank tem instabilidade no Pix nesta terça-feira (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:18
Clientes brasileiros relataram dificuldades em acessar o aplicativo do Nubank nesta terça-feira (23). O banco confirmou o problema, mas informou que voltou a operar com estabilidade durante a tarde.
O site de monitoramento Downdetector registrou mais de 600 queixas de usuários sobre o funcionamento da plataforma, até às 11h30. Entre as principais reclamações estão erros no sistema de transferências via Pix, dificuldades para realizar login e falhas no acesso ao aplicativo.
Às 16 horas desta terça-feira (23), o banco enviou nota informando que o problema havia sido resolvido.