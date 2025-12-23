Acesse sua conta
Moraes autoriza cirurgia de Jair Bolsonaro no dia de Natal

Defesa do ex-presidente pediu que ele seja internado na quarta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:37

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma cirurgia na quinta-feira (25) para tratar um quadro de hérnia inguinal. Ele deverá ser internado na quarta-feira (24) para iniciar os procedimentos de pré-operatório, como foi solicitado pela defesa. 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia enviado ao STF parecer favorável ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente fosse internado para realizar a cirurgia indicada por médicos particulares e confirmada por peritos da Polícia Federal (PF).

Bolsonaro deve ser operado na quinta-feira (25), no Hospital DF Star, em Brasília. A defesa também indicou que a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, e os filhos, Carlos e Flávio Bolsonaro, como acompanhantes do ex-presidente durante o período da internação.

A expectativa é que o ex-presidente fique de cinco a sete dias internado. Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação por participação nos atos antidemocráticos de janeiro de 2023. 

