QUIROGA

Horóscopo de sexta (20/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Saturno e Netuno em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 05:00

Hoje acontece a que se tornou famosa nas redes sociais, a conjunção de Saturno e Netuno, que acontece a cada 36 anos. Da última vez que ocorreu, em 1989, não foi tão famosa assim, apesar de coincidir com a queda do muro de Berlim e que, por isso, dada a demanda de fazer dela um espetáculo, porque hoje em dia tudo precisa ser um espetáculo, espera-se um evento magnífico.

Muito provável que não aconteça nada tão evidente quanto a queda do muro de Berlim, porque em nossa época o espetáculo de verdade não é o que é divulgado nas redes sociais com fanfarra, mas tudo que anda ocorrendo paralelamente, sem alarde.

Melhor sair das redes sociais e perceber o mundo que se desenvolve enquanto estamos ocupados navegando nos vídeos inúteis e sem graça.

ÁRIES: Há coisa demais acontecendo, e há ainda as coisas que você precisa fazer acontecer, a despeito de não haver muita margem de manobra para isso. Em vez de esperar que algo aconteça, tome a dianteira e faça acontecer.

TOURO: A vida é mistério e nem por isso deixamos de viver nem de produzir alegria e progresso. É desnecessário você se preocupar porque há coisas que não consegue compreender, você desfruta da vida sem nem mesmo saber o que ela é.

GÊMEOS: Dinamize a vida social, porque o melhor do futuro vai depender de bons relacionamentos, os quais não são necessariamente com as pessoas de sua simpatia, mas também pautados pelos interesses que elas representarem.

CÂNCER: Independentemente da natureza dos objetivos que sua alma pretende conquistar, importante é apenas que você se exponha, que você saia do lugar de defesa e comece a atacar, para fazer valer suas pretensões. Em frente.

LEÃO: Você emerge de um longo e sinuoso tempo de restrições e limites para uma época de ampliação de seu alcance, porém, isso não chega sem antes ter cobrado de você muito sacrifício. Não importa, o que interessa é decolar.

VIRGEM: A verdade sempre estará nas emoções, porque nos argumentos as pessoas escondem o que verdadeiramente sentem, em nome de levar vantagem umas sobre as outras. Use esse recurso com parcimônia, prefira a sinceridade.

LIBRA: Nem sempre nos é agradável a companhia de certas pessoas, mas ao mesmo tempo precisamos delas e, como resultado, fazemos concessões. Nada de errado com isso, desde que você não perca de vista as pessoas que aprecia.

ESCORPIÃO: É evidente que não haveria tempo suficiente para explorar todas as potencialidades que sua alma percebe, mas o entusiasmo, apesar de virtuoso, engana também com a ideia de que vai dar tempo e espaço para tudo.

SAGITÁRIO: Se você já fez uma boa seleção de objetivos, a partir de agora poderá aproveitar as chances de progresso que a Vida, com seus mistérios, lhe oferece. Se não fez essa seleção, é bom começar por aí agora.

CAPRICÓRNIO: Muitas coisas serão deixadas para trás e agora é uma boa hora para você se munir de boa vontade nesse sentido, se desapegando de comportamentos que outrora foram úteis, mas que agora produzem contratempos.

AQUÁRIO: O ritmo fica mais dinâmico a partir de agora, e isso significa que você ouvirá muitas propostas e se entusiasmará com todas elas. É importante lembrar que, evidentemente, nunca é possível aceitar tudo que é proposto.