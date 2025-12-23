Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial disfarçado de "Papai Noel" prende foragido em rodoviária

Agente utilizou a fantasia para monitorar alvo sem levantar suspeitas em meio ao fluxo de passageiros; o suspeito era procurado por tráfico e roubo majorado.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:54

Reprodução Crédito: X

Uma operação tática inusitada da Polícia Civil resultou, na tarde desta terça-feira (23), na prisão de um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça. A captura ocorreu no saguão principal da Rodoviária de Porto Alegre, onde um dos agentes da equipe trabalhava disfarçado de Papai Noel para monitorar o alvo sem causar pânico ou fuga.

O indivíduo, que possui uma extensa ficha criminal por tráfico de entorpecentes e roubo majorado, estava sendo monitorado pelo setor de inteligência. A polícia recebeu a informação de que ele pretendia embarcar para o interior do estado para passar as festas de fim de ano com familiares, utilizando documentos falsos.

Para garantir o sucesso da prisão em um local com alta densidade de civis, a coordenação da operação optou pela infiltração. Enquanto policiais à paisana cercavam as saídas, o agente caracterizado como o "Bom Velhinho" posicionou-se estrategicamente próximo ao balcão de passagens, onde o suspeito foi identificado.

No momento em que o foragido apresentou a documentação falsa, o policial abandonou o personagem e efetuou a abordagem. O suspeito não ofereceu resistência, sendo imediatamente algemado e conduzido à delegacia. Com ele, foram encontrados cerca de R$ 5 mil em espécie e três aparelhos celulares.

Ação foi gravada e caiu na rede, veja vídeo do momento:

A cena, que inicialmente parecia uma interação natalina típica, atraiu a atenção de dezenas de passageiros que filmaram o momento da prisão. O delegado responsável pela ação afirmou que o uso do disfarce foi fundamental para evitar um possível confronto armado dentro do terminal.

O preso foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) para o registro da ocorrência e a formalização do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos legais, ele será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao general Augusto Heleno

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool é condenado a mais de 20 anos de prisão na Inglaterra

Caso Benício: polícia pede prisão de médica e técnica de enfermagem investigadas pela morte do menino

Tags:

Prisão Papai Noel

Mais recentes

Imagem - Caiu? Nubank tem instabilidade no Pix nesta terça-feira (23)

Caiu? Nubank tem instabilidade no Pix nesta terça-feira (23)
Imagem - Moraes autoriza cirurgia de Jair Bolsonaro no dia de Natal

Moraes autoriza cirurgia de Jair Bolsonaro no dia de Natal
Imagem - Governo do Rio entrega ao STF plano de reocupação de comunidades tomadas pelo crime

Governo do Rio entrega ao STF plano de reocupação de comunidades tomadas pelo crime

MAIS LIDAS

Imagem - Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas
01

Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas

Imagem - Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores
02

Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Imagem - Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026
03

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Imagem - Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador
04

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador