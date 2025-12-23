VOCÊ FOI UM BOM MENINO?

Policial disfarçado de "Papai Noel" prende foragido em rodoviária

Agente utilizou a fantasia para monitorar alvo sem levantar suspeitas em meio ao fluxo de passageiros; o suspeito era procurado por tráfico e roubo majorado.

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:54

Reprodução Crédito: X

Uma operação tática inusitada da Polícia Civil resultou, na tarde desta terça-feira (23), na prisão de um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça. A captura ocorreu no saguão principal da Rodoviária de Porto Alegre, onde um dos agentes da equipe trabalhava disfarçado de Papai Noel para monitorar o alvo sem causar pânico ou fuga.

O indivíduo, que possui uma extensa ficha criminal por tráfico de entorpecentes e roubo majorado, estava sendo monitorado pelo setor de inteligência. A polícia recebeu a informação de que ele pretendia embarcar para o interior do estado para passar as festas de fim de ano com familiares, utilizando documentos falsos.

Para garantir o sucesso da prisão em um local com alta densidade de civis, a coordenação da operação optou pela infiltração. Enquanto policiais à paisana cercavam as saídas, o agente caracterizado como o "Bom Velhinho" posicionou-se estrategicamente próximo ao balcão de passagens, onde o suspeito foi identificado.

No momento em que o foragido apresentou a documentação falsa, o policial abandonou o personagem e efetuou a abordagem. O suspeito não ofereceu resistência, sendo imediatamente algemado e conduzido à delegacia. Com ele, foram encontrados cerca de R$ 5 mil em espécie e três aparelhos celulares.

Ação foi gravada e caiu na rede, veja vídeo do momento:

Vídeo: Policial vestido de Papai Noel prende foragido da Justiça na rodoviária do RS



? PCRS pic.twitter.com/CtvMS2vmnX — Itatiaia (@itatiaia) December 23, 2025

A cena, que inicialmente parecia uma interação natalina típica, atraiu a atenção de dezenas de passageiros que filmaram o momento da prisão. O delegado responsável pela ação afirmou que o uso do disfarce foi fundamental para evitar um possível confronto armado dentro do terminal.