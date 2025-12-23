Acesse sua conta
Médico morre afogado ao tentar salvar as filhas no mar

O psiquiatra morava em Brasília e está de férias com a família no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:56

O médico psiquiatra Anibal Okamoto Júnior, 38 anos, morreu afogado enquanto tentava salvar as duas filhas no mar na Praia Brava de Matinhos, no litoral do Paraná. O afogamento ocorreu por volta das 18h do último domingo (21), perto das pedras de um espigão, fora da área de cobertura dos guarda-vidas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima entrou no mar com as filhas, de 9 e 12 anos, que conseguiram sair pelas pedras, enquanto ele passou a ter dificuldades.

Um surfista que estava no local no momento do afogamento prestou os primeiros socorros e ajudou a vítima até a chegada do resgate. O médico foi levado de helicóptero para a UPA de Praia Grande, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na unidade e será investigada pela Polícia Civil do Paraná. 

De acordo com a apuração preliminar, ele morreu afogado, sem sinais de violência. No entanto, só com o laudo pericial será possível confirmar a causa da morte. O médico morava em Brasília e estava de férias com a família no Paraná.O velório vai ocorrer nesta quarta-feira (24), das 9h às 11h, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Anibal atuava há mais de dez anos no Caps Ad Santa Maria, na capital federal.

"Profissional exemplar, ético, humano e comprometido com o cuidado aos pacientes e com o serviço público, o Dr. Aníbal deixa um legado de dedicação e competência, fazendo imensa falta aos colegas, pacientes e a toda a comunidade", diz a nota emitida pelo local. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) também lamentou a morte do médico por meio de uma nota, destacando a trajetória marcada pelo compromisso com o cuidado, a escuta e o acolhimento.

"Profissional dedicado à psiquiatria, Dr. Anibal construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o cuidado, a escuta e o acolhimento, deixando uma contribuição relevante para a medicina e para todos que tiveram a oportunidade de conviver com seu trabalho e sua humanidade...que sua memória permaneça viva por meio do legado profissional e humano que deixa".

