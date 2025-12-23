Acesse sua conta
Celulares proibidos e PF na porta: veja como será a internação de Bolsonaro

Bolsonaro será internado nesta quarta-feira (24) e passará pela cirurgia na quinta (25), dia de Natal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 18:14

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes estabeleceu as condições de segurança que devem ser observadas pela Polícia Federal durante a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para realização de cirurgia. De acordo com a decisão de Moraes, Bolsonaro será internado nesta quarta-feira (24) e passará pela cirurgia na quinta (25), dia de Natal. De acordo com a decisão de Moraes, o transporte de Bolsonaro da Superintendência da PF em Brasília, onde ele está preso, para o Hospital DF Star, onde será internado, deverá ser realizado "de maneira discreta, e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital".

Além disso, o ministro determinou que a Polícia Federal deverá “providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante sua estadia, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão”. A decisão estabelece ainda que a PF deverá garantir, ainda, a segurança e fiscalização 24 horas por dia, “mantendo, no mínimo, dois policiais federais na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital".

Moraes também proibiu a entrada de computadores e telefones celulares no quarto onde ficará Bolsonaro — exceto os equipamentos médicos. O ministro dpo STF autorizou nesta terça-feira (23) que Bolsonaro passe por dois procedimentos cirúrgicos: um para tratar de duas hérnias inguinais e outro de bloqueio anestésico do nervo frênico, relacionado às crises de soluço.

Os procedimentos foram pedidos pela defesa do ex-presidente, que apresentou laudos médicos. A PF realizou uma perícia, a mando do STF, e também apontou a necessidade de atendimento. A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi ouvida e manifestou concordância com os procedimentos médicos.

