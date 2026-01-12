COLÔMBIA

Acidente de avião deixa 6 pessoas mortas, incluindo cantor popular

Aeronave caiu logo após a decolagem em Paipa

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:34

Yeison Jiménez Crédito: Reprodução

Um acidente aéreo ocorrido na tarde de sábado (10) no centro da Colômbia deixou seis mortos, entre eles o cantor Yeison Jiménez, um dos nomes mais populares da música colombiana. O pequeno avião caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Paipa, no departamento de Boyacá, segundo informações oficiais.

De acordo com a Diretoria de Aeronáutica Civil, não houve sobreviventes. “Não há sobreviventes”, afirmou o coronel Álvaro Bello em entrevista à Rádio Caracol. A identidade de Yeison Jiménez, de 34 anos, foi confirmada posteriormente pelas autoridades.

A aeronave particular partiu por volta das 16h no horário local (18h em Brasília) e tinha como destino a cidade de Medellín, no noroeste do país. O Ministério dos Transportes informou, em nota, que o cantor e outros cinco ocupantes - incluindo o piloto - morreram nas proximidades do aeródromo de onde o avião havia acabado de sair.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da decolagem. No vídeo, o avião não consegue ganhar altitude e cai em alta velocidade ainda perto da pista. Outro registro mostra a aeronave em chamas após atingir uma área próxima a uma floresta.

Yeison Jiménez era um dos artistas mais conhecidos da música popular colombiana, com um estilo que combina elementos da ranchera e dos corridos de influência mexicana. Canções como “Aventurero” e “Guaro” somam milhões de reproduções no YouTube e no Spotify. Seu lançamento mais recente, o single “Pedazos”, havia chegado às plataformas há cerca de quatro meses.