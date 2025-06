MÊS DO ORGULHO

Aeroporto de Salvador recebe drag queens para batalha de lip syncs

Será a 1ª batalha de lip syncs em aeroporto do Brasil

Carol Neves

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:33

Batalha acontecerá no aeroporto Crédito: Divulgação

O Salvador Bahia Airport está prestes a fazer história ao realizar, pela primeira vez no Brasil, uma competição de lip sync dentro de um aeroporto. Intitulado "Runway Drag", o evento visa celebrar a arte e a cultura drag, com um duelo de performances que acontecerá no terminal de passageiros. A batalha de lip sync será realizada no dia 4 de julho, em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+ e com o objetivo de dar maior visibilidade à cultura drag e à comunidade LGBTQIA+.>

O evento, que une passageiros, funcionários e membros da comunidade aeroportuária, terá a curadoria do jornalista Genilson Coutinho e contará com a participação de oito drag queens locais. As participantes serão desafiadas a se enfrentar em duelos de lip sync em três fases, até que uma delas seja coroada vencedora. Todas as drag queens terão a oportunidade de ensaiar com uma playlist repleta de hits performáticos antes do grande evento.>

As inscrições para o "Runway Drag" podem ser feitas entre os dias 11 e 18 de junho, através de um formulário online, disponível nas redes sociais do Salvador Bahia Airport, como Instagram e X (antigo Twitter).>

Daniela Franco, gerente de Comunicação do aeroporto, destacou a importância da iniciativa, ressaltando o compromisso da instituição com a diversidade e a inclusão. "O Runway Drag marca um momento histórico, sendo a primeira batalha de lip sync drag realizada em um aeroporto brasileiro. Mais do que um evento, é uma afirmação de que a cultura drag tem seu espaço em locais públicos como o nosso aeroporto. Estamos há dois anos com o Selo de Diversidade LGBT+ de Salvador, e este evento reforça nosso apoio à causa", disse.>