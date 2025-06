VIOLÊNCIA EXTREMA

Cinco pessoas são presas por dar pauladas, enforcar e enterrar jovem de 21 anos na Bahia

Crime aconteceu perto de casa de um dos suspeitos

Uma jovem de 21 anos morreu após ser agredida com pauladas, enforcada e ter o corpo enterrado por um grupo de cinco pessoas no último sábado (14), no bairro Eldorado, em Alcobaça, no sul baiano. A vítima foi identificada como Sara Jhenniffer Laranjeira. >