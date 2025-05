BARBARIDADE

Pai enforca e mata a própria filha, de apenas 1 ano, após brigar com a esposa por ciúmes

Corpo da criança foi encontrado em uma região de mata

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2025 às 20:34

Pai matou a própria filha, em Santa Catarina (SC) Crédito: Reprodução/Diego Antunes/ND

Um homem foi preso suspeito de matar a própria filha, uma criança de apenas 1 ano e 9 meses. O caso foi registrado em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. O pai foi preso na tarde desta segunda-feira (27). Segundo as investigações da Polícia Civil, o homem matou a criança após ter uma discussão motivada por ciúmes com sua esposa.>

O crime foi cometida na tarde do último domingo (25), no Assentamento Santa Rosa I, interior do município. Durante o desentendimento entre o suspeito e a esposa, o homem pegou a filha e uma sacola contendo uma corda e algumas roupas. Ele foi em direção a um rio, nas proximidades da residência onde a família estava de visita.>

No local do crime, uma área de mata, ele matou a filha enforcada utilizando um galho de árvore para suspender a vítima. As investigações apontam, ainda, que ele tentou tirar a própria vida ao menos três vezes, sem sucesso.>

No final da tarde do domingo, a família acionou a Polícia Militar para realizar buscas pela criança na região. Por volta da meia-noite, o autor entrou em contato com um dos familiares e foi persuadido, por forças de segurança a se entregar em um ponto de encontro. No local e horário, o homem confessou e detalhou o crime, mas corpo da vítima só foi encontrado pela manhã , quando equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, acompanhadas do autor, foram até a mata e encontraram o corpo da criança, em uma área pertencente ao município de Vargeão.>