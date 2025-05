OPERAÇÃO MÃO DE FERRO II

Mãe ameaça denunciar grupo após filha virar alvo de coação psicológica: 'Me aguarde'

Jovem fazia parte de uma rede que disseminava conteúdos de violência extrema e estimulavam comportamentos autodestrutivos

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2025 às 18:46

Mãe recebeu vídeo da filha praticando automutilação Crédito: Reprodução/PCM

A mãe de uma das jovens ameaçadas em um esquema criminoso que estimulava que adolescentes publicassem vídeos se mutilando tentou impedir que a filha sofresse ameaças dos líderes do grupo. De acordo com informações do jornal O Globo, a mulher recebeu um vídeo da filha e rebateu afirmando que iria denunciar o suspeito. Um jovem de apenas 15 anos, suspeito de comandar o esquema, foi apreendido no Mato Grosso. >

Capturas de tela mostram as mensagens recebida pela mãe. A mãe recebeu um vídeo gravado pela filha, afirmando que ele seria dono da jovem. "Eu vou te denunciar e você nunca mais vai falar com a minha filha, vou te bloquear no meu celular e no dela", respondeu a mulher. >

Ameaças eram uma prática comum do grupo quando uma das adolescentes não desejava ficar mais dentro do esquema. As jovens eram coagidas a continuar gravando os vídeos para seus pais não serem comunicados. >

Confira as mensagens trocadas entre vítimas e líder do grupo

Conversas divulgadas pela Polícia Civil do Mato Grosso 1 de 4

O esquema englobava um grupo com atuação em pelo menos 12 estados brasileiros. Eles praticavam crimes utilizando plataformas como WhatsApp, Telegram e Discord. Os investigados disseminavam conteúdos de violência extrema e estimulavam comportamentos autodestrutivos, como coação psicológica, ameaças e exposição pública de vítimas, causando danos emocionais e psicológicos.>