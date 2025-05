NO PRECINHO

Bob’s terá batata frita de graça e hambúrguer por R$ 9,90 em todo o Brasil

Promoção começa na quarta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 27 de maio de 2025 às 11:28

Bob’s aposta em “texto legal de verdade” para se destacar no Dia do Hambúrguer Crédito: Divulgação

O Bob’s vai oferecer a partir da quarta-feira (28) batata frita de graça e Big Bob por R$ 9,90 em todo o Brasil. >

A promoção, que acontece por causa do Dia do Hambúrguer, termina na sexta-feira (30) e acontece exclusivamente pelo aplicativo ou site do fast food. Ela é válida em toda rede, com exceção do delivery. >

Veja como fazer:

Ao acessar o cupom promocional do sanduíche, o consumidor encontra um "texto legal" que realmente entrega um benefício. Ali está escondida uma segunda vantagem: um cupom de batata frita gratuita. Basta seguir o seguintes passos: >

1. O cliente entra no app ou site do Bob’s e se cadastra se ainda não for Bob’s Fã;>

2. Ao acessar o cupom do Big Bob, rola até o texto legal;>

3. No texto, encontra um link e código promocional;>

4. O link o direciona para uma landing page exclusiva;>

5. Ali, ele insere o código e resgata a batata grátis cupom liberado imediatamente, até o limite de resgates.>

A ideia é brincar com a linguagem jurídica típica de campanhas promocionais que muitas vezes são excessivamente burocráticas e mostrar que, no Bob’s, o “legal” é realmente legal. “Transformamos o que costuma ser ignorado, o rodapé, em uma oportunidade de conexão e benefício real para o consumidor”, explica Felipe Diniz, Gerente de Marketing do Bob’s.>