OPORTUNIDADE

Com salários de até R$ 26,8 mil, inscrições para concurso da PF abrem nesta segunda (26)

Mil vagas estão abertas

As inscrições para o concurso da Polícia Federal, com mil vagas abertas e salários de até R$ 26,8 mil, abrem nesta segunda-feira (26), às 10h. Há oportunidades para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. >

Os interessados podem realizar a inscrição pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do concurso, até o dia 13 de junho, às 18h.>

A remuneração inicial para delegado e perito criminal, em todas as especialidades, é de R$ 26.800. Já os cargos de escrivão, agente e papiloscopista contam com salário de R$ 14.164,81.>

Confira como será a distribuição de vagas:

A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe: prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social. >