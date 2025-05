APÓS FRAUDE

Descontos indevidos serão ressarcidos até 31 de dezembro, diz presidente do INSS

O desconto médio não autorizado está em R$ 48 por mês; valor total de retiradas ilegais desde 2019 ainda está sendo levantado

Os aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão ressarcidos até 31 de dezembro, disse nesta terça-feira (27) o presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior. Em reunião do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), ele afirmou que o Tesouro Nacional poderá adiantar parte do reembolso, com o valor bloqueado e apreendido das entidades sendo devolvido ao governo posteriormente. >