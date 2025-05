GREVE DOS RODOVIÁRIOS

Rodoviários e empresas de transporte entram em acordo e greve de ônibus é cancelada, diz prefeitura

Informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob)

A suspensão da greve ocorreu após um acordo entre rodoviários e empresas de transporte durante reunião de dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que começou às 11h desta quarta-feira (28).>

De acordo com a pasta, rodoviários e empresas chegaram a um acordo sobre as propostas. Entre as reivindicações dos trabalhadores estavam um reajuste salarial de acordo com a inflação e com ganho real de 5%, licenças com remuneração e tickets de benefícios.>