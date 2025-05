O QUE DIZ O PREFEITO

Como ficará o transporte em Salvador caso greve dos rodoviários seja instituída?

Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre esquema especial em coletiva nesta terça-feira (27)

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2025 às 12:02

Paralisação dos rodoviários Crédito: Marina Silva/CORREIO

A última audiência para tentar uma negociação entre o Sindicato dos Rodoviários de Salvador e representantes das empresas de ônibus antes do início oficial da greve acontecerá nesta na quarta-feira (28). Mas, afinal, como funcionará o sistema de transporte caso a greve seja instituída oficialmente? >

Em coletiva à imprensa nesta terça-feira (27), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a prefeitura organizará um esquema para atender à população. "Vamos procurar oferecer alternativas, seja com o sistema complementar, seja tentando negociar para que parte da frota possa funcionar. O que eu espero é que haja um entendimento. Não é um reajuste que depende do prefeito", disse.>

O apelo do gestor municipal é de que haja um entendimento entre o sindicato e as empresas de ônibus. Na última segunda-feira (26) e na manhã desta terça, Bruno Reis chegou a conversar com os empresários ficam à frente das negociações pela classe patronal. "Fiz um apelo para que eles cheguem a um entendimento, esse não é um reajuste que depende da prefeitura, é algo da relação entre empregador e empregado. Amanhã tem a última audiência de conciliação e os empresários já entraram com o dissídio e eu espero que amanhã eles possam se entender", afirmou o prefeito.>

A greve foi anunciada em edital publicado na segunda-feira (26) e, pela lei, os trabalhadores só podem paralisar as atividades 72 horas após o anúncio oficial. A decisão foi tomada após rodadas de negociações mediadas pela Superintendência Regional do Trabalho. após rodadas de negociações mediadas pela Superintendência Regional do TrabalhoA última delas ocorreu na quinta-feira (22) e foi encerrada sem acordo. >

Os trabalhadores exigem reajuste salarial de acordo com a inflação e ganho real de 5%, licenças com remuneração, tickets de benefícios e banheiros femininos nos terminais. "A comissão de negociação dos rodoviários manteve postura aberta ao diálogo e à construção de um acordo que contemplasse os interesses da categoria e assegurasse a continuidade dos serviços à população. No entanto, não houve por parte dos patrões nenhuma proposta que atendesse minimamente às reivindicações da categoria", diz o Sindicato dos Rodoviários, em nota.>

Na segunda-feira (26) ainda foi protocolado um dissídio coletivo dos rodoviários. O processo jurídico é instaurado para resolver conflitos coletivos no ambiente de trabalho.>