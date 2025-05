SALVADOR

Bruno Reis defende penalização de envolvidos na invasão à Câmara Municipal: ‘Injustificável’

Prefeito fez apelo para o retorno dos professores para sala de aula

“Nós já chegamos ao limite do que era possível. Fiz um comparativo com as outras capitais e temos o maior reajuste do Brasil. Demos um reajuste superior ao do Governo do Estado, é o maior do meu período como prefeito. Estamos sepultando esse debate em relação ao piso. [...] A gente faz um apelo para que os professores retornem para sala de aula e eventuais conquistas ficarão para os próximos anos”, completou. >