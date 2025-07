KM 34

Homem morre e outra pessoa fica gravemente ferida em acidente de moto na BA-120

Caso ocorreu em trecho entre Castro Alves e Santa Teresinha, no Recôncavo baiano

Um homem identificado como Bastião Santos morreu em um acidente de moto no início da noite de sábado (12), em trecho entre as cidades de Castro Alves e Santa Teresinha, no Recôncavo baiano. >