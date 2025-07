VIOLÊNCIA

Enfermeira de hospital em Salvador é agredida por acompanhante de paciente

Mulher recebeu socos e arranhões

Uma enfermeira de 36 anos foi agredida com socos e arranhões pela acompanhante de um paciente no Hospital Português, no bairro da Graça, em Salvador. O caso ocorreu na última sexta-feira (11) e foi registrado pela polícia no sábado (12). >