SAÚDE BUCAL

Por que pessoas têm mau hálito? Veja como identificar, tratar e avisar

Especialista indica os diferentes tipos de halitose e como identificar o problema

A halitose, por si só, não é considerada doença, mas um sintoma. “É um sinal de que algo pode não estar funcionando bem, seja na boca ou em outra parte do corpo. E mais: por ser algo que raramente conseguimos perceber em nós mesmos, muitas vezes quem sofre com mau hálito nem se dá conta do problema”, pontua Amine Senhorinho. >