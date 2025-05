SALVADOR

Bruno Reis faz apelo para professores retornarem às escolas: ‘Maior reajuste do Brasil’

Prefeito da capital baiana diz que mesa de debate e diálogo será permanente

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2025 às 11:43

Bruno Reis (União Brasil) em coletiva à imprensa nesta terça-feira (27) Crédito: Millena Marques/CORREIO

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), fez uma coletiva de imprensa para apresentar um balanço dos reajustes salariais dos servidores públicos municipais da Educação na manhã desta terça-feira (27), na prefeitura. O gestor municipal pediu para que os professores retornem às salas de aula. Os educadores estão em greve desde o início do mês. >

“Eu entendo que as pessoas estão passando dificuldades, o preço do ovo, o preço da laranja. A prefeitura também passa necessidades. Eu faço um apelo aos professores. Nó vamos seguir com a mesa permanente para diálogo, para novas conquistas. Eu tenho certeza de que só vamos conseguir melhorar a educação com esse trabalho em conjunto”, disse Bruno Reis. >

Na última quinta-feira (22), a Câmara Municipal de Salvador aprovou o reajuste de 4,83% dos servidores públicos durante sessão marcada por tumulto e invasão provocados por sindicalistas. O texto ainda garante um aumento que varia de 6,27% a 9,25% para os profissionais da educação, o que assegura o pagamento de vencimentos acima do piso nacional do magistério, cujo valor é de R$ 4.867,77. >

Com este reajuste, o salário médio dos profissionais da educação passará para R$9,2 mil na capital baiana, o que representa, portanto, quase o dobro do piso nacional. O projeto com a proposta de reajuste para os servidores públicos municipais foi enviado ao Legislativo pela Prefeitura >

O aumento proposto pela prefeitura ao magistério, inclusive, é maior do que o percentual concedido pela União e pelo governo do estado, de 6,27%. No caso da Bahia, representantes da categoria aceitaram a proposição de 6,27% do governo e chegaram a participar de um evento para celebrar o reajuste. >