SEM ACORDO

Rodoviários anunciam greve por tempo indeterminado em Salvador

Edital foi publicado nesta segunda-feira (26) pelo sindicato da categoria

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador anunciou que a categoria entrará em greve a partir da próxima quinta-feira (29) por tempo indeterminado. A medida foi anunciada em edital publicado nesta segunda-feira (26). Pela lei, os trabalhadores só podem paralisar as atividades 72 horas após o anúncio oficial. Uma assembleia será realizada na quarta-feira (28), na sede do sindicato. >

A decisão foi tomada após três rodadas de negociações mediadas pela Superintendência Regional do Trabalho. A última delas ocorreu na quinta-feira (22) e foi encerrada sem acordo. Os trabalhadores exigem reajuste salarial de acordo com a inflação e ganho real de 5%, licenças com remuneração, tickets de benefícios e banheiros femininos nos terminais.>