Rodoviários mantêm estado de greve em Salvador após reunião terminar sem acordo

Nova rodada de mediação acontecerá na quinta-feira (22)

Segundo Fábio Primo, diretor do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, a categoria retirou metade das reivindicações da pauta de negociações. Restam 16, que incluem: reajuste salarial de acordo com a inflação e ganho real de 5%, licenças com remuneração, tickets de benefícios e banheiros femininos nos terminais. O diretor explicou que as pautas serão discutidas entre os empresários e que a deliberação será feita no próximo encontro. >