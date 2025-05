ACIDENTE

Motorista recém-habilitado perde controle do carro e bate em ônibus na Barra

Parte da via está interditada

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu na traseira de um ônibus na Avenida Oceânica, na altura do bairro da Barra, em Salvador, na manhã desta terça-feira (19). Segundo a TV Bahia, o condutor disse que é recém-habilitado. >

A batida envolveu um Fiat Pulse branco e um coletivo que fazia rota entre a Barra e Nova Brasília. Parte da via foi bloqueada e há equipes da Transalvador e Secretaria de Mobilidade (Semob) no local. >

Trinta passageiros estavam no ônibus, mas ninguém, incluindo o motorista do carro, ficou ferido. A colisão ocorreu por volta de 6h e não há grande impacto no trânsito da região, segundo a Transalvador.>