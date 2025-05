CRISE NO TRANSPORTE

Reunião termina sem acordo e rodoviários de Salvador ameaçam greve por tempo indeterminado

Rodada de negociações aconteceu na manhã desta quinta (22), mas terminou sem sucesso

Mais uma rodada de negociação entre o Sindicato de Rodoviários e representantes da empresas de ônibus em Salvador terminou sem acordo na manhã desta quinta-feira (22) na sede da Superintendência Regional do Trabalho. >

Ainda em estado de greve, agora a categoria ameaça declarar oficialmente uma greve por tempo indeterminado. Não há previsão de novas reuniões com os patrões. >

"Após três rodadas de negociação na Superintendência Regional do Trabalho, a comissão do sndicato manteve postura aberta ao diálogo. No entanto, não houve nenhuma proposta contemplativa por parte dos empregadores", reclama o sindicato, em nota. Os trabalhadores estão em campanha salarial. >