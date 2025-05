ESTADO DE ALERTA

Rodoviários de Salvador avaliam decreto de greve; edital pode ser publicado na terça (20)

Categoria ainda vai se reunir com empresas

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2025 às 07:15

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Já em estado de greve, os rodoviários de Salvador discutem nesta segunda-feira (19) a publicação do edital que vai decretar oficialmente a paralisação. O documento precisa ser divulgado pelo menos 72h antes do início da suspensão das atividades. >

A previsão é que o anúncio seja feito no início da manhã de terça-feira (20). No mesmo dia o sindicato se reúne com a empresas, por volta das 10h, com mediação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). >

Para o diretor do sindicato, Fábio Primo, as chances de greve "estão se afunilando", mas ainda há possibilidade de haver mais negociações, com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT). >

Os rodoviários estão em campanha salarial e já contam com um mês de rodada de negociações com os patrões, no entanto, a principal reclamação para não fechar acordo é de que as empresas querem, em troca, a retirada de domingos de folga e a volta do banco de horas.>