VAI PARAR?

Reunião termina sem acordo, e rodoviários mantêm estado de greve em Salvador

Tentativa de negociação foi feita nesta sexta-feira (16), na Superintendência Regional do Trabalho na Bahia

Os rodoviários de Salvador mantiveram o estado de greve , decretado na quinta-feira (15), após uma reunião realizada na Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, nesta sexta-feira (16). Uma nova reunião foi marcada para a próxima terça-feira (20). Os rodoviários estão em campanha salarial e não concordam com a proposta das empresas. >

A informação de que a nova reunião terminou sem acordo foi confirmada pelo Sindicato dos Rodoviários. "Reforçamos que não abriremos mão de itens essenciais, como a não retomada do banco de horas e a manutenção de todas as conquistas anteriores presentes em nossa convenção coletiva. Além do reajuste acima da inflação", diz o comunicado. >