Funcionários da Petrobras anunciam greve nacional neste mês

Categoria reivindica manutenção do telerabalho e participação nos lucros da estatal

De acordo com Radiovaldo Costa, conselheiro regional da FUP, a medida é uma resposta à ausência de avanços no diálogo com a direção da Petrobras. "Existe uma posição da direção de redução das despesas em relação aos trabalhadores, ao mesmo tempo em que há anúncio de lucro", diz. A empresa anunciou lucro líquido de R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano, além da distribuição de R$ 11,72 bilhões em dividendos aos acionistas. >