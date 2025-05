DE VOLTA

Petrobras retoma perfuração de poços na Bahia após seis anos

Anúncio foi feito neste sábado (10)

A Petrobras anunciou a perfuração de um poço localizado no campo de Taquipe, em São Sebastião do Passé, neste sábado (10). O início das atividades no poço denominado 7-TQ-240D-BA marca a retomada das perfurações de poços pela companhia no estado após seis anos da última perfuração.>