VIOLÊNCIA

Grupo armado que praticava assaltos em Brotas é alvo de operação da polícia

Mais de 20 celulares foram apreendidos em Salvador nesta quinta-feira (17)

De acordo com informações da Polícia Civil, foram cerca de 20 roubos praticados na via movimentada entre o ano passado e o primeiro semestre deste ano. As investigações, conduzidas pela 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas, identificaram que os criminosos agiam de forma violenta, utilizando motocicletas e armas de fogo para roubar celulares, relógios e outros objetos de valor. Era comum, inclusive, disparos de armas de fogo para intimidar as vítimas. >