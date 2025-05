SEM ÔNIBUS

Rodoviários: reunião que pode evitar greve em Salvador acontece na quarta (28)

Última audiência entre o Sindicato e representantes das empresas de ônibus será pela manhã

A última audiência para tentar uma negociação entre o Sindicato dos Rodoviários de Salvador e representantes das empresas de õnibus antes do início oficial da greve acontece na quarta-feira (28). Os dois lados irão se reunir no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Nazaré, às 11h, para discutir as propostas e tentar um acerto. >