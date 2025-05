SALVADOR

Saiba por que área de Cajazeiras é objeto de guerra entre PCC e CV

Área tem grande volume de consumo e circulação de entorpecentes

Wendel de Novais

Publicado em 28 de maio de 2025 às 14:00

Vasta quantidade de drogas e armas foram apreendidas com facções Crédito: PM-BA

A disputa entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na localidade da Independência, em Fazenda Grande I, na região de Cajazeiras, tem causado medo em moradores da região. No último domingo, um jovem, sem passagem pela polícia, foi executado pelo CV. Já na terça-feira (27), ameaças da facção começaram a circular nas redes sociais. As ações do CV miram o domínio do local que, para o tráfico, tem um alto potencial de lucro. >

É isso o que conta um policial com anos de atuação na região, detalhando que o PCC é quem atua no tráfico do bairro após absorver a Tropa do A, como o CORREIO mostrou em matéria. “A Tropa do A se denominava dona do território que, agora, é PCC. Então, o CV passou a ter esse local como objetivo e, no meio das suas ações, causa crimes como o do domingo. Tudo porque é uma área extremamente lucrativa para o tráfico de drogas”, explica o policial, que terá nome e cargo preservados nesta matéria. >

Sinal disso é o volume de apreensões feitas na Independência e nas imediações de Cajazeiras. Na última sexta-feira (23), por exemplo, agentes do Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois traficantes com 53 kg de cocaína na Avenida 2 de Julho, em Águas Claras. De acordo com fontes policiais, a droga tinha como destino o bairro de Cajazeiras VII. Além da droga, os policiais aprenderam uma pistola, dois carregadores, munições e um rádio comunicador. >

Traficante do PCC e CV trocam ameaças após redes sociais 1 de 4

Já na tarde desta terça-feira (27), o 22º BPM apreendeu mais de 3 mil pinos de cocaína em Cajazeiras VI. A ação ocorreu no fim de linha do bairro e só apreendeu o material após confronto com criminosos. Além da cocaína, os PMs apreenderam 921 g de maconha, um litro de loló, 110 papelotes de haxixe, oito cápsulas de LSD, três rádios comunicadores e uma balança de precisão. “Duas apreensões que dimensionam o nível do tráfico aqui, onde há um consumo muito alto”, destaca a fonte. >

O atrativo do tráfico na região faz com que as facções invistam forte na guerra travada no local. No início de abril cinco traficantes foram presos na Independência após trocarem tiros com a polícia, invadirem uma residência e manterem cinco pessoas reféns. Os cinco faziam parte de um grupo de 10 criminosos fortemente armados que estavam nas ruas e foram localizados pelos militares. >

A ação de sequestro durou quatro horas e foram apreendidos itens de armamento de guerra, sendo dois fuzis 556, três pistolas 9mm, duas granadas, carregadores, munições, maconha e R$ 1.932,00. Os cinco foram presos pelos crimes de tentativa de homicídio contra PMs, emprego de armamento de guerra, tráfico de drogas ilícitas, invasão de domicílio e manutenção de moradores como reféns. >

Armamento de guerra foi apreendido pela PM Crédito: Reprodução