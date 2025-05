CRIME

'A meta é matar todo mundo': CV faz ameaça e assusta moradores em Fazenda Grande I

Facção já executou jovem sem passagem pela polícia no último domingo (25)

Se depender do Comando Vermelho (CV), a morte de Davi Barbosa de Carvalho, 21 anos, que foi executado por traficantes da facção enquanto trabalhava em um bar na localidade da Independência, em Fazenda Grande I, em Salvador, não será a última na região. Isso porque um áudio atribuído a um integrante do grupo criminoso assustou moradores após o traficante afirmar que o objetivo é matar mais gente. >

“A meta é matar todo mundo. Sabe nada. Traiu, levou dois fuzis e duas 12 [espingardas]. Por causa desses fuzis e dessas 12 aí a maioria da população”, declara o criminoso, que é conhecido como Jefão do CV. Na localidade, a facção trava uma disputa com o Primeiro Comando da Capital (PCC), que absorveu a Tropa do A, grupo que tem atuação histórica no tráfico de drogas. >

As ameaças foram respondidas pelo PCC através das redes sociais. "Matador de inocente. Sua guerra é com nós, não é com morador, matador de inocente. Tenta contra nós, deixa quem não entra em nada. Sua guerra é com nós. Não sustentou a guerra no mando a mano e agora quer acabar com a vida de quem não entra em nada", escreveu um traficante do grupo, em uma post nas redes. >

Por conta da tensão entre os grupos, ações ostensivas mais fortes são feitas pelo 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) desde a época do Carnaval. Com a conversão oficial da Tropa em PCC, no entanto, o status de guerra entre os grupos se acirrou. No meio disso, policiais militares colecionaram apreensões, retirando câmeras do tráfico das ruas e prendendo traficantes invasores de residências nesse mês de maio. >

No caso da apreensão das câmeras, registrado no dia 17 deste mês, dois equipamentos foram retirados das ruas após serem notados por policiais. As câmeras pertenciam ao PCC. Já na prisão dos traficantes, que invadiram a casa de uma moradora após serem feridos em um tiroteio, o 22º BPM aprendeu armas de calibres .12 e .40 e munições, carregadores, coldre, cinto, droga, e uma granada. >

