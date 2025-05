CAMAÇARI E RMS

'Sanguinário da MK': traficante autor de diversos homicídios é preso em resort

Jonathan Santana Valverde, o Dom, foi localizado pela polícia em Alagoas

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2025 às 09:19

Dom foi preso em Alagoas Crédito: Reprodução

Se a facção MK, com atuação em Camaçari e Região Metropolitana (RMS), mandava matar alguém, a chance de o executor do crime ser Jonathan Santana Valverde, o Dom, foi grande por anos, até o traficante iniciar uma fuga interestadual da polícia. Uma escapada que teve fim na noite de segunda-feira (26), quando o criminoso, que era o Dez de Ouro do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi preso. >

Dom foi localizado na cidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, a cerca de 500 km de Camaçari, em uma operação da Polícia Civil da Bahia e do Departamento de Homicídios de Alagoas. O traficante estava em um resort quando foi alcançado pelos policiais. De acordo com a SSP, ele é apontado como executor de diversos homicídios ligados a um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas. >

O grupo em questão é a facção MK, que já foi tema de matéria do Correio. Segundo uma fonte policial consultada pela reportagem, apesar de não ocupar um cargo de alta liderança da facção fundada por Meiquinho e Kila, Dom é um dos indivíduos mais perigosos do grupo. “Ele é o sanguinário da facção. Casos de mortes brutais são investigados com ação dele. Se era para matar alguém, com ele, não tinha qualquer cerimônia. Absolutamente perigoso e violento”, diz o policial, sem se identificar. >

Prova do relato da fonte é que, contra ele, havia quatro mandados de prisão expedidos pela Vara do Tribunal do Júri de Camaçari, referentes a investigações conduzidas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH) do município. Tanto é que, só em 2023, Dom foi denunciado por dois homicídios. O primeiro deles ocorreu no dia 2 março, na região do distrito de Parafuso. >

De acordo com processo do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), Dom matou a tiros o motorista de aplicativo Rodrigo Costa Araújo. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado por familiares, na madrugada do dia 3 de março, dentro do carro em que Rodrigo trabalhava. No entanto, a investigação policial mostrou que a vítima teria sido queimada depois de morta. >

“O laudo necroscópico aponta que o ofendido faleceu de traumatismo crânio encefálico por projétil de arma de fogo. Da mesma forma, o laudo de exame pericial de local do crime aponta que o veículo se encontrava afastado do ponto onde houve derramamento de sangue, sendo movido até o local onde foi queimado a 200 metros”, aponta o inquérito policial que baseou a denúncia. >

Rodrigo foi morto e teve corpo incendiado por Dom Crédito: Reprodução

A motivação do crime seria o fato de Dom acreditar que Rodrigo tinha furtado drogas da MK e, por isso, atraiu a vítima alegando que teria corrida no local onde ele pôde praticar o crime, configurando uma ação de emboscada. Cinco meses depois, já em agosto, Dom, na companhia de comparsas, matou também Evaristo Barbosa Neto no bairro Alto da Cruz, em frente a um depósito de bebidas. A vítima estava de costas quando foi atingida por disparos dos criminosos na cabeça e no peito. >