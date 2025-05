CRIME

Jovem é cercado e morto a tiros por traficantes do CV em bar de Salvador

Caso foi registrado na localidade da Independência, em Fazenda Grande I

Um crime brutal assustou moradores do bairro de Fazenda Grande I, em Salvador, no início da madrugada deste domingo (25). Um jovem, identificado como Davi Barbosa de Carvalho, de 21 anos, foi cercado e morto a tiros por traficantes do Comando Vermelho (CV) que atuam no tráfico da região. >