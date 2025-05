CRIME

Prédio vira alvo de furtos em Amaralina e assusta moradores: 'Escalam até a torre'

Caso é registrado na Rua Visconde de Itaboraí

Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2025 às 12:10

Criminosos escalam torre e levaram até portão de prédio Crédito: Reprodução

A chegada da madrugada tem sido motivo de temor para moradores da Rua Visconde de Itaboraí, no bairro de Amaralina, em Salvador. Com as ruas vazias, um prédio, que pertencia a uma operadora, se converte em alvo para invasões e furtos que assustam quem reside na área. Do local já foram levados fios, equipamentos e até o portão que separava o interior do imóvel da rua. >

“Eles escalam até a torre que era da operadora para roubar os fios. Um deles tomou um choque e caiu essa semana, mas o outro seguiu arrancando as fiações. Está em abandono e as invasões não acontecem só lá. Essa semana invadiram também o antigo Multicentro Adriano Pondé. Precisaram fazer uma obra para tapar a área do portão que eles levaram do imóvel”, denuncia uma moradora, sem se identificar.>

Além do barulho da movimentação de suspeitos, moradores contam que temem que as invasões não parem nos dois prédios que foram alvos. “Eles roubam, saem do local e deixam fios espalhados pela rua. A gente se sente muito exposto. Já ligamos para o 190 diversas vezes e a situação segue. Andam com arma branca, chegam com carros de supermercado de madrugada e começam a furtar tudo. Estamos com medo”, completa a moradora.>

Os suspeitos já foram flagrados em vídeos registrados por quem mora na área e parecem ser pessoas em situação de rua que furtam materiais para vender. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que vem sendo acionada para a situação através da 40ª Companhia Independente (CIPM).>