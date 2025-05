CRIME

Facção arma emboscada para espancar e executar homem por tatuagem no braço

Magno Gabriel Coser foi morto após ser sequestrado por traficantes

A razão da execução seria uma tatuagem que a vítima carregava no braço com as letras PCV, que também são associadas a facção Primeiro Comando de Vitória, do estado do Espírito Santo, onde ocorreu o crime.>