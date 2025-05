CRIME

MK x KLV: entenda guerra de facções que provocou ataque a tiros em bar de Camaçari

Grupos criminosos disputam pontos de tráfico na cidade

Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2025 às 12:12

Hulk, da MK, ordenou ataque em bar de Camaçari Crédito: Reprodução

O ataque a tiros que deixou um morto e quatro feridos em um bar do Phoc III, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi resultado de uma disputa travada a 1,7 Km do local do crime. Isso porque a ordem para ação criminosa saiu do bairro do Parque Verde, que é objeto de disputa das facções Km Linha Verde (KLV) e MK. Apesar do ataque ter terminado na morte de Diogo Reis Batista, o alvo dos cinco homens encapuzados era um traficante conhecido como Chuvisco, da KLV. >

Uma fonte policial, que prefere manter cargo e nome em sigilo, explica que essa foi a segunda tentativa de homicídio praticada contra o criminoso. “Desde janeiro, o chefe regional da MK, que domina o tráfico no Parque Verde, ordenou a morte de Chuvisco, que já tinha escapado uma vez e escapou de novo. A ordem surgiu de uma disputa de pontos de drogas porque o alvo estaria traficando em uma área do Parque Verde para a KLV, mas o ataque aconteceu no Phoc III porque Chuvisco mora lá”, conta a fonte. >

Entenda a dinâmica de ataque a tiros em bar de Camaçari 1 de 6

O ‘chefe regional’ da MK citado pelo policial é Claudir Barbosa dos Santos, que é mais conhecido pelo vulgo de Hulk. O traficante, que é quem manda no tráfico que ocorre no Parque Verde, foi preso no dia 7 de maio, em Diadema, no interior de São Paulo. Antes de ir para a cadeia, no entanto, Hulk ordenou a morte de Chuvisco no início do ano. Na sua prisão, a polícia cumpriu três mandados de prisão por homicídio. >

Ainda segundo a fonte, todos os crimes seriam de mando. “A gente tem mandados contra ele sempre nessa característica em que ele ordenava as mortes de onde estava escondido, que era São Paulo. No meio desses mandados, temos até um caso de triplo homicídio registrado no bairro de Jardim Limoeiro, em 2024. Então, é alguém com impacto nos crimes violentos da cidade”, aponta o investigador. >

Jovens foram mortos a mando de Hulk Crédito: Reprodução

O triplo homicídio ordenado por Hulk teve como vítimas três jovens e foi registrado dentro de uma casa, que foi invadida, na Rua Rondônia, no Jardim Limoeiro. Os mortos foram identificados como Wellington de Lima Santana, Marcos Henrique Silva de Barros e Gabriel Henry Andrade Sampaio. Já em janeiro deste ano, Hulk ordenou a uma ação que terminou na morte de Filipe Oliveira Barbosa dos Santos, que foi sequestrado, teve mãos e pés amarrados e foi executado com três tiros na cabeça. >